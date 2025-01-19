İSTANBUL 12°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Ocak 2025 Pazar / 20 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,5594
  • EURO
    36,5618
  • ALTIN
    3081.85
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Nottingham Forest zirve takibini sürdürdü
Spor

Nottingham Forest zirve takibini sürdürdü

Premier Lig 22. hafta maçında Nottingham Forest, sahasında Southampton ile karşılaştı. The City Ground'da oynanan maçı ev sahibi ekip 3-2 kazandı.

Haber Merkezi19 Ocak 2025 Pazar 19:44 - Güncelleme:
Nottingham Forest zirve takibini sürdürdü
ABONE OL

Premier Lig 22. hafta maçında Nottingham Forest, sahasında Southampton ile karşılaştı. The City Ground'da oynanan maçı ev sahibi ekip 3-2 kazandı.

Nottingham'a galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Anderson, 28. dakikada Hudson-Odoi ve 41. dakikada Chris Wood kaydetti. Southampton'ın golleri 60. dakikada Jan Bednarek ve 90+1. dakikada Paul Onuachu'dan geldi.

Nuno Espirito Santo'nun öğrencileri ligde oynadığı son 8 maçta 7 galibiyet aldı. Nottingham son 8 maçta tek puan kaybını Liverpool ile 1-1 berabere kaldığı maçta yaşadı.

Southampton ligde oynadığı son 5 maçta mağlup oldu. Galibiyet hasretini ise 12 maça çıkardı.

Alınan bu sonucun ardından Forest puanını 44'e çıkardı ve ikinci sıradaki Arsenal ile puanını eşitledi. Nottingham'ın lider Liverpool ile puan farkı ise 6 oldu. Southampton ise 6 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Nottingham Forest, Bournemouth'a konuk olacak. Southampton ise Newcastle'ı ağırlayacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.