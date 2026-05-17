Nottingham Forest'ta Anderson'ın geleceği belirsizliğini koruyor

Nottingham Forest Teknik Direktörü Vitor Pereira, Elliot Anderson'un geleceğiyle ilgili gelen soruya cevap verdi.

Anderson'un gelecek yıl takımda kalıp kalmayacağına yönelik soruya cevap veren Portekizli teknik adam, "Bu sorunun cevabını ben de bilmiyorum. Transfer piyasasında her şey olabilir. Size şunu söyleyebilirim, kulüp kesinlikle onun bizimle oynamaya devam etmesini istiyor." dedi.

23 yaşındaki İngiliz orta saha Anderson'un adı Manchester City, Manchester United, Chelsea gibi takımlarla anılıyor.

Nottingham Forest'ta bu sezon 49 maçta süre bulan Anderson, 4 gol attı ve 5 asist yaptı.