17 Mayıs 2026 Pazar / 1 ZilHicce 1447
  • Nottingham Forest'ta Anderson'ın geleceği belirsizliğini koruyor
Nottingham Forest Teknik Direktörü Vitor Pereira, adı Manchester City, Manchester United ve Chelsea ile anılan Elliot Anderson'un geleceği hakkında konuştu.

HABER MERKEZİ17 Mayıs 2026 Pazar 18:02 - Güncelleme:
Nottingham Forest Teknik Direktörü Vitor Pereira, Elliot Anderson'un geleceğiyle ilgili gelen soruya cevap verdi.

Anderson'un gelecek yıl takımda kalıp kalmayacağına yönelik soruya cevap veren Portekizli teknik adam, "Bu sorunun cevabını ben de bilmiyorum. Transfer piyasasında her şey olabilir. Size şunu söyleyebilirim, kulüp kesinlikle onun bizimle oynamaya devam etmesini istiyor." dedi.

23 yaşındaki İngiliz orta saha Anderson'un adı Manchester City, Manchester United, Chelsea gibi takımlarla anılıyor.

Nottingham Forest'ta bu sezon 49 maçta süre bulan Anderson, 4 gol attı ve 5 asist yaptı.

