Nottingham Forest'ta hedef Sean Dyche

Premier Lig'de geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi biletini son haftalarda kaçırsa da Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanan Nottingham Forest'ta bu sezon için kötü gidişat devam ediyor.

Sezona Nuno Espirito Santo yönetiminde başlayan ancak istenilen sonuçların alınamaması ve Portekizli teknik direktörün kulüp yönetimiyle yaşadığı sorunların ardından Nottingham Forest'ta teknik direktör değişimine gidilmişti.

Santo'un ardından teknik direktörlük görevi için Ange Postecoglou'yla anlaşan Nottingham Forest, henüz istediği sonuçları alamadı. Postecoglou'yla 7 maça çıkan Forest, 2 beraberlik ve 5 yenilgi elde etti.

EN GÜÇLÜ ADAY DYCHE

Telegraph'ta yer alan habere göre Nottingham Forest'ın sahibi Evangelos Marinakis, Ange Postecoglou'yla yolları ayırmaya karar vermesi halinde teknik direktörlük için Sean Dyche'ı düşünüyor. Dyche, son olarak Premier Lig'de Everton'ı çalıştırmıştı.

Fulham Teknik Direktörü Marco Silva'nın da düşünülen adaylardan biri olduğu ancak sözleşmesi devam ettiği için yüklü bir fesih bedeliyle karşı karşıya kalınabileceği belirtildi.