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Spor

Nottingham Forest'tan Beşiktaş'a Joe Worrall baskısı

Ara transfer döneminde Beşiktaş'ın kiralık olarak kadrosuna kattığı Joe Worrall'ın daha fazla süre alması için Nottingham Forest'ın baskı yaptığı ileri sürüldü.

Takvim6 Mart 2024 Çarşamba 10:12 - Güncelleme:
Nottingham Forest'tan Beşiktaş'a Joe Worrall baskısı
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Beşiktaş'ın ara transfer döneminde İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Fores'tan satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiraladığı Joe Worrall şu ana kadar istediği kadar forma şansı bulamadı.

Süper Lig'de 0-0 sona eren deplasmandaki Kayserispor maçında 90 dakika oynayabilen İngiliz stoper, Türkiye Kupası'ndaki Antalya maçında da son saniyelerde oyuna girmişti.

Beşiktaş'ın defanstaki sorunlarını çözmesi için kadroya dahil edilen ancak Kayseri macındaki performansıyla Santos'u tatmin edemeyen tecrübeli futbolcu formasını Necip'e kaptırmıştı.

NOTTINGHAM FOREST'TAN BASKI

Kulübeye hapsolan 27 yaşındaki oyuncunun kulübünün de geçtiğimiz günlerde Beşiktaş'la temasa geçtiği ve Worral'ın oynatılması yönünde Siyah- Beyazlılar'a baskı yaptığı ifade edildi.

OPSİYONUN KULLANILMASI BEKLENMİYOR

Kartal'dan sezon sonuna kadar 600 bin Euro civarında bir maaş kazanan futbolcunun satın alma opsiyonun kullanılması beklenmiyor. Portekizli teknik adamın sakatlık ya da ceza olmadığı sürece Colley-Necip ikilisinden vazgeçmeyeceği de gelen haberler arasında.

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