  Spor
  Nottingham Forest'tan Fenerbahçe maçı öncesi Ramazan ayı için hassasiyet çağrısı
Spor

Nottingham Forest'tan Fenerbahçe maçı öncesi Ramazan ayı için hassasiyet çağrısı

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Nottingham Forest, taraftarına 'Ramazan ayı hassasiyeti' çağrısı yaptı.

AA19 Şubat 2026 Perşembe 17:29 - Güncelleme:
UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında bu akşam Fenerbahçe'ye konuk olacak Nottingham Forest Kulübü, taraftarına "Ramazan ayı hassasiyeti" çağrısında bulundu.

İngiliz kulübünün açıklamasında, "Taraftar buluşma noktası, Ayasofya Camii'nin karşısındaki Sultanahmet Meydanı'dır. Bugün Ramazan ayının ilk günüdür. Bu dini dönemde meydanda alkol tüketmeyerek yerel geleneklere saygı göstermenizi rica ederiz. Lütfen saat 15.00'e kadar buluşma noktasında olun." ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe-Nottingham Forest mücadelesi, saat 20.45'te Chobani Stadı'nda oynanacak.

