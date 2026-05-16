16 Mayıs 2026 Cumartesi / 30 Zilkade 1447
  Nottingham Forest'tan Pereira'ya yeni sözleşme
Nottingham Forest'tan Pereira'ya yeni sözleşme

Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest, takımın Portekizli teknik direktörü Vitor Pereira ile yeni sözleşme imzalayacak.

HABER MERKEZİ16 Mayıs 2026 Cumartesi 09:56
Premier Lig ekibi Nottingham Forest'ın teknik direktör Vitor Pereira'ya yeni bir sözleşme önereceği öğrenildi.

The Athletic'in haberine göre, Nottingham Forest'ta teknik direktör değişikliği yaşanmayacak.

Yönetim ve oyuncu grubunun Pereira'dan memnun olduğu kaydedilirken, tarafların kısa süre içinde masaya oturarak yeni kontrat görüşmelerine başlamasının beklendiği ifade edildi.

Forest yönetiminin ayrıca yaz transfer döneminde takımın önemli oyuncularını kadroda tutmayı hedeflediği öğrenildi.

57 yaşındaki Portekizli teknik adam, şubat ayında 18 aylık sözleşmeyle göreve getirilmişti.

