  Nottingham Forest'tan Sunderland deplasmanında gövde gösterisi
Nottingham Forest'tan Sunderland deplasmanında gövde gösterisi

Nottingham Forest, İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında deplasmanda Sunderland'ı 5-0 mağlup etti ve puanını 39'a yükseltti.

İngiltere Premier Lig'in 34. hafta maçında Nottingham Forest, deplasmanda Sunderland ile karşı karşıya geldi.

Işık Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Nottingham Forest, 5-0'lık skorla kazandı.

Nottingham Forest'a galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Trai Hume (kendi kalesine), 31. dakikada Chris Wood, 34. dakikada Morgan Gibbs-White, 37. dakikada Igor Jesus ve 90+5. dakikada Elliott Anderson kaydetti.

Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Nottingham Forest, bu sonucun ardından puanını 39'a yükseltti. Sunderland ise 46 puanda kaldı.

Premier Lig'de bir sonraki hafta Nottingham Forest, Chelsea deplasmanına gidecek. Sunderland ise Wolverhampton'a konuk olacak.

