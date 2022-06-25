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Spor

Nottingham Forest'tan Taiwo Awoniyi için rekor bonservis

İngiltere Premier Lig ekibi Nottingham Forest, Almanya'nın Union Berlin takımından Nijeryalı forvet Taiwo Awoniyi'yi kadrosuna kattı.

AA25 Haziran 2022 Cumartesi 14:38 - Güncelleme:
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Premier Lig'e yükseldikten sonra ilk transferini yapan Nottingham Forest Kulübü, 24 yaşındaki Awoniyi ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Ayrıca ödenen bonservis ücretinin kulüp rekoru olduğu belirtildi. Kulüpten bonservisle ilgili bilgi verilmedi ancak İngiltere basınında transferin 17 milyon sterline gerçekleştiği öne sürüldü.

Awoniyi, 2015'te profesyonel kariyerine başladığı Liverpool'da forma şansı bulamamıştı. FSV Frankfurt, NEC Nijmegen, Mouscron, Gent ve Mainz 05'te kiralık olarak oynayan Nijeryalı forvet, geçen yıl Union Berlin'e transfer olmuştu.

Geçen sezon Union Berlin formasıyla 43 maça çıkan Awoniyi, 20 gol kaydetti.

  • Nottingham Forest
  • Union Berlin
  • Taiwo Awoniyi

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