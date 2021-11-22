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Spor

Nouha Dicko: Trabzonspor'a zorluk çıkardık

Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Trabzonspor'a 3-0 mağlup olan Gaziantep FK'da Nouha Dicko, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

22 Kasım 2021 Pazartesi 22:32 - Güncelleme: 22 Kasım 2021 Pazartesi 22:32
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Trabzonspor, Süper Lig'de kendi sahasında Gaziantep FK'yı 3-0'lık skorla mağlup ederken, Gaziantep forması giyen Nouha Dicko maçın ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Dicko, "Takım halinde bugün iyi işler yaptığımızı düşünüyorum. Trabzonspor'a zorluk çıkardık. Hakem kararlarını konuşmak gerekiyor bugün. 5. dakikada kırmızı kart vardı, 44. dakikada ise penaltı pozisyonu vardı, dönen top gol oldu. Türkiye gerçekten çok büyük bir futbol ülkesi, neden böyle oluyor bilmiyorum. Bu kararlar gölge düşürüyor." ifadelerini kullandı.

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