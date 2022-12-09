İSTANBUL 17°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Aralık 2022 Cuma / 16 CemaziyelEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6476
  • EURO
    19,6896
  • ALTIN
    1075.74
  • BIST100
    4937.33
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Novak Djokovic, 2023 yılının ilk grand slam turnuvasında ana tablo kuralarında yer aldı
Spor

Novak Djokovic, 2023 yılının ilk grand slam turnuvasında ana tablo kuralarında yer aldı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı kısıtlaması nedeniyle son Avustralya Açık'a katılmasına izin verilmeyen Sırp tenisçi Novak Djokovic, 16-29 Ocak 2023 tarihlerinde düzenlenecek turnuvanın ana tablo kuralarına katılacak.

AA9 Aralık 2022 Cuma 14:05 - Güncelleme:
Novak Djokovic, 2023 yılının ilk grand slam turnuvasında ana tablo kuralarında yer aldı
ABONE OL

Organizasyonun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sezonun ilk grand slam turnuvasının ana tablo kuralarında yer alacak tenisçiler belli oldu.

Tek erkeklerde, dünya 1 numarası İspanyol Carlos Alcaraz'ın yanı sıra 22 grand slam zaferi yaşayan vatandaşı Rafael Nadal ve geçen yılki turnuva öncesinde olaylı bir şekilde Avustralya'dan sınır dışı edilen Djokovic, kuraya dahil edilen isimler arasında gösterildi.

Elde ettiği 9 şampiyonlukla turnuva tarihinin en başarılı tenisçisi konumundaki Djokovic, Avustralya Açık'ın son organizasyonuna tıbbi muafiyet kararıyla katılacağını duyurmasına rağmen bunu başaramamıştı. Havaalanından sığınmacıların tutulduğu otele gönderilen Sırp tenisçinin tıbbi muafiyeti kabul edilmemiş ve vizesi iptal edilerek ülkeye girişine izin verilmemişti.

Bu arada tek kadınlarda 1 numaralı seribaşı Polonyalı Iga Swiatek ve dünya 2 numarası Tunuslu Ons Jabeur gibi favori tenisçiler de turnuvada yer alacak.

Aralarında Daniil Medvedev, Andrey Rublev, Aryna Sabalenka, Daria Kasatkina'nın da yer aldığı Rus ve Belaruslu tenisçiler ise önceki turnuvalarda olduğu gibi tarafsız sporcu unvanıyla yarışacak.

  • novak djokovic
  • tenis
  • grand slam

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.