İSTANBUL 6°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Ocak 2024 Pazar / 4 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,0996
  • EURO
    32,963
  • ALTIN
    1981.47
  • BIST100
    7986.47
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Novak Djokovic, Avustralya Açık'a galibiyetle başladı
Spor

Novak Djokovic, Avustralya Açık'a galibiyetle başladı

Novak Djokovic, sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'a galibiyetle başladı

AA14 Ocak 2024 Pazar 16:11 - Güncelleme:
Novak Djokovic, Avustralya Açık'a galibiyetle başladı
ABONE OL

Dünya klasmanının 1 numarası Novak Djokovic, sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'a galibiyetle başladı.

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın ilk gününde korta çıkan 36 yaşındaki Djokovic, elemelerden gelen ve kariyerinde ilk kez bir grand slam turnuvasının ana tablosunda mücadele eden 18 yaşındaki Hırvat Dino Prizmic ile karşılaştı.

Dünya klasmanının 178. basamağında yer alan rakibini 6-2, 6-7, 6-3 ve 6-4'lük setlerle 3-1 yenen Djokovic, ikinci tura çıktı.

Avustralya Açık'ta üst üste 29 maçtır kaybetmeyen Sırp raket, üç farklı grand slam turnuvasında 90 ve üstü galibiyet elde eden ilk tenisçi olarak tarihe geçti. Djokovic'in Avustralya Açık'ta 90, Fransa Açık ve Wimbledon'da 92 galibiyeti bulunuyor.

Kariyerinin 25. grand slam şampiyonluğu için mücadele eden Djokovic, ikinci turda Alexei Popyrin-Marc Polmans maçının galibiyle karşılaşacak.

  • Novak Djokovic
  • Avustralya Açık
  • tenis

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.