Novak Djokovic, Dubai'de yarı finale yükseldi

Erkekler dünya sıralamasının 1 numarası Novak Djokovic, Hubert Hurkacz'ı 2-0 yenerek Dubai Tenis Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde düzenlenen sert kort turnuvasındaki çeyrek final maçında, Sırp Djokovic ile 5 numaralı seribaşı Polonyalı Hurkacz karşılaştı.

Turnuvada 5 şampiyonluğu bulunan Djokovic, 1 saat 22 dakika sonunda 6-3 ve 7-5'lik setlerle korttan 2-0 galip ayrıldı.

2023'te çıktığı 15. karşılaşmayı da kazanan Djokovic, yarı finalde Daniil Medvedev-Borna Coric maçının galibiyle mücadele edecek.

Diğer yarı final eşleşmesinde ise Alexander Zverev ile son şampiyon Andrey Rublev karşı karşıya gelecek.