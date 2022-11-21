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  • Novak Djokovic, Federer'in rekorunu egale etti! 6. kez şampiyon oldu
Spor

Novak Djokovic, Federer'in rekorunu egale etti! 6. kez şampiyon oldu

3 numaralı seribaşı Casper Ruud'u 2-0 yenen 7 numaralı seribaşı Novak Djokovic, Profesyonel Tenisçiler Birliği tarafından düzenlenen 2022 ATP Finalleri'nde şampiyon oldu ve Roger Federer'in rekorunu egale etti. İşte detaylar...

AA21 Kasım 2022 Pazartesi 00:02 - Güncelleme:
Novak Djokovic, Federer'in rekorunu egale etti! 6. kez şampiyon oldu
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Profesyonel Tenisçiler Birliği tarafından düzenlenen 2022 ATP Finalleri'ni, 3 numaralı seribaşı Casper Ruud'u 2-0 yenen 7 numaralı seribaşı Novak Djokovic kazandı.

İlk kez 1970'te düzenlenen, 2000 yılından bu yana da erkekler dünya sıralamasının ilk 8 basamağındaki tenisçileri karşı karşıya getiren ATP Finalleri'nin 53'üncüsünün şampiyonu belli oldu.

İtalya'nın Torino kentindeki Alpitour Spor Salonu'nda oynanan sert kort turnuvasının finalinde, ATP Finalleri'ni 5 kez kazanan Djokovic ile ilk defa finale çıkan Ruud karşılaştı.

Sırp raket Djokovic, Norveçli rakibini 7-5 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenerek 2008, 2012, 2013, 2014 ve 2015'ten sonra bir kez daha şampiyonluğa ulaştı.

ATP Finalleri'nin en yaşlı şampiyonu olan 35 yaşındaki Djokovic, Roger Federer'e ait turnuvayı en fazla kazanan tenisçi rekorunu da egale etti.

Son 19 maçının 18'inden galip ayrılan Djokovic, bu sezon 5'inci, kariyerindeki 91. tekler şampiyonluğuna imza attı.

  • novak djokovic
  • casper ruud
  • roger federer

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