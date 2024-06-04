Novak Djokovic, Fransa Açık'tan çekildi

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) erkeklerin 1 numaralı seribaşı Novak Djokovic sağ dizindeki sakatlığı nedeniyle turnuvadan çekildi.

Başkent Paris'te düzenlenen turnuvada Francisco Cerundolo'yu 3-2 yenerek çeyrek finale çıkan Novak Djokovic havlu atmak zorunda kaldı.

Sırp tenisçi sağ dizindeki sakatlığı nedeniyle turnuvadan çekildi. Bu gelişmenin ardından dünya yeni 1 numarası da Jannik Sinner oldu. Çeyrek finalde Djokovic ile eşleşen Casper Ruud da böylece yarı finale yükseldi.

Djokovic, Cerundolo ile oynadığı maçta tıbbi mola almak zorunda kalmıştı.

SİNNER DÜNYA 1 NUMARASINA YÜKSELECEK



Djokovic'in çeyrek finaldeki rakibi 7 numaralı seribaşı Casper Ruud (2022 ve 2023 finalisti), hükmen galibiyetle tur atladı.

2 numaralı seribaşı Jannik Sinner, son şampiyon Djokovic'in bıraktığı puanlar sonrası 10 Haziran'da güncellenecek erkekler dünya sıralamasında zirveye çıkmayı garantiledi.

2024 Avustralya Açık'ta kariyerinin ilk grand slam şampiyonluğunu yaşayan 22 yaşındaki Sinner, dünya 1 numarasına yükselen ilk İtalyan erkek tenisçi olacak.