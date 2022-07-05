Novak Djokovic geriden geldi, Wimbledon'da yarı finale yükseldi

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da tek erkekler dünya 1 numarası Novak Djokovic, 2-0 geriye düştüğü maçı çevirerek yarı finale yükseldi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvanın 9. gününde, son 3 organizasyonun şampiyonu Sırp tenisçi Djokovic, 10 numaralı seribaşı İtalyan Jannik Sinner ile çeyrek finalde karşılaştı.

Önceki turda, son dönemin formda tenisçilerinden İspanyol Carlos Alcaraz'ı eleyerek dikkati çeken 20 yaşındaki Sinner, Djokovic karşısında da maça iyi başladı ve ilk iki seti 7-5 ve 6-2 alarak mücadelede 2-0 öne geçti.

Savunmasını sertleştiren ve rakibinin yaptığı basit hataları iyi değerlendiren 35 yaşındaki Djokovic, sonraki setleri 6-3, 6-2 ve 6-2 alarak mücadeleden 3-2 galip ayrıldı.

MARİA YARI FİNALDE



Tek kadınlar çeyrek finalinde ise 34 yaşındaki Alman tenisçi Tatjana Maria, aynı ülkeden Jule Niemeier'i 4-6, 6-2 ve 7-5'lik setlerin ardından 2-1 yendi.

Kariyerindeki en iyi grand slam derecesi üçüncü tur olan dünya 103 numarası Maria, bu galibiyetle Wimbledon'da ilk kez son dört tenisçi arasına kaldı.