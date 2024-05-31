İSTANBUL 29°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Mayıs 2024 Cuma / 22 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2654
  • EURO
    35,0126
  • ALTIN
    2429.57
  • BIST100
    10481.3
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Novak Djokovic ile Aryna Sabalenka üçüncü tura yükseldi
Spor

Novak Djokovic ile Aryna Sabalenka üçüncü tura yükseldi

Teniste sezonun ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros), tek erkeklerde 1 numaralı seribaşı Novak Djokovic ile tek kadınlarda 2 numaralı seribaşı Aryna Sabalenka üçüncü tura yükseldi.

31 Mayıs 2024 Cuma 00:29 - Güncelleme:
Novak Djokovic ile Aryna Sabalenka üçüncü tura yükseldi
ABONE OL

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvanın beşinci gününde korta çıkan dünya klasmanının 1 numarası Sırp Djokovic, ikinci turda İspanyol Roberto Carballes Baena ile karşılaştı.

Toplam 2 saat 4 dakika süren mücadelede rakibini 6-4, 6-1 ve 6-2'lik setlerle 3-0 yenen son şampiyon Djokovic, tur atladı.

4 numaralı seribaşı Alman Alexander Zverev, Belçikalı David Goffin'i 7-6, 6-2 ve 6-2'lik setlerle turnuva dışında bırakırken, 5 numaralı seribaşı Rus Daniil Medvedev, setlerde 6-1 ve 5-0 öndeyken Sırp rakibi Miomir Kecmanovic'in çekilmesiyle üçüncü tur biletini aldı.

8 numaralı seribaşı Polonyalı Hubert Hurkacz da ABD'li Brandon Nakashima 3-1 (6-7, 6-1, 6-3, 7-6) yenerek tur atlayan taraf oldu.

SABALENKA, SADECE 4 OYUN VERDİ

Kariyerinde iki grand slam şampiyonluğu bulunan 2 numaralı seribaşı Belaruslu Sabalenka, Japon Moyuka Uchijima'yı 6-2'lik setlerle 2-0 yenerek adını üçüncü tura yazdırdı.

4 numaralı seribaşı Kazak Elena Rybakina, Hollandalı Arantxa Rus'u 2-0 (6-3, 6-4), 5 numaralı seribaşı Çek Marketa Vondrousova, ABD'li Katie Volynets'i 2-1 (0-6, 6-1, 6-4) mağlup etti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.