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Spor

Novak Djokovic: Kendimle gurur duymuyorum

Wimbledon finalinde Carlos Alcaraz'a kaybeden Novak Djokovic karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

16 Temmuz 2023 Pazar 21:24 - Güncelleme:
Novak Djokovic: Kendimle gurur duymuyorum
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Wimbledon finalinde Carlos Alvaraz'a 3-2 mağlup olan Novak Djokovic karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.

Bugün kendisinden daha iyi bir oyuncuya yenildiğini belirten Djokovic, "Açıkçası bunu hazmetmek zor. Çok yakındım. Kariyerim boyunca harika maçlar oynadım. Bugün daha iyi bir oyuncuya yenildim. Onu tebrik edip yoluma devam edeceğim. Belki yarın kendimle gurur duyarım, şu anda çok da gurur duymuyorum kendimle." dedi.

Rakibi Alcaraz hakkında da yorum yapan Sırp tenişçi, 'Carlos, takımını da seni de tebrik ediyorum. Seninle sadece sert zemin toprakta problemim olacağını düşünüyordum ama çimde de galiba birbirimizle uğraşacağız." ifadelerini kullandı.

  • wimbledon finali
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