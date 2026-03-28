Novak Djokovic, Monte Carlo'dan çekildi

38 yaşındaki efsane tenisçi Novak Djokovic, sakatlığı nedeniyle Miami'nin ardından Monte Carlo Masters'tan da çekildi.

24 kez Grand Slam şampiyonu Novak Djokovic, omuz sakatlığı nedeniyle Miami Açık'tan çekilmişti. Sırp raketin Monte Carlo'da kortlara dönmesi bekleniyordu.

Monte Carlo Masters resmi hesabı, Novak Djokovic'in turnuvadan çekildiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Novak Djokovic turnuvadan çekildi. Kendisine en iyi dileklerimizi gönderiyor ve onu çok yakında yeniden kortlarda görmeyi umuyoruz." ifadelerine yer verildi.

Novak Djokovic, son olarak Indian Wells'te Jack Draper'a karşı mücadele etmişti.