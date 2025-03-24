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Spor

Novak Djokovic, Rafael Nadal'ın rekorunu kırdı

Başarılı tenisçi Novak Djokovic, ATP Masters 1000 serisi turnuvalarında 411. galibiyetini alarak Rafael Nadal'ın rekorunu geride bıraktı.

HABER MERKEZİ24 Mart 2025 Pazartesi 15:31 - Güncelleme:
Novak Djokovic, Rafael Nadal'ın rekorunu kırdı
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Sırp tenisçi Novak Djokovic, ATP Masters 1000 serisi turnuvalarında 411. galibiyetiyle İspanyol raket Rafael Nadal'ı geride bıraktı.

37 yaşındaki Sırp sporcu, Miami Açık'ta Arjantinli Camilo Ugo Carabelli'yi 6-1 ve 7-6'lık skorlarla yenerek 411. maç galibiyetini elde etti ve rekora imza attı.

İspanyol raket Nadal, 410 galibiyetle listenin 2. sırasında yer alırken, İsviçreli Roger Federer ise 381 galibiyetle 3. sırada bulunuyor.

Dünya 5 numarası Djokovic, turnuvanın son 16 turunda yarın İtalya'dan Lorenzo Musetti'yle karşılaşacak.

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