İSTANBUL 24°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Haziran 2023 Pazar / 23 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    23,386
  • EURO
    25,2104
  • ALTIN
    1474.46
  • BIST100
    5626.49
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Spor

Novak Djokovic rekor kırdı

Fransa Açık finalinde Novak Djokovic, geçen yılın finalisti de olan 4 numaralı seribaşı Norveçli Casper Ruud ile karşılaştı. Sırp raket karşılaşmayı 3-0'lık skorla yenerek ve 23. Grand Slam'ini kazanarak rekor kırmış oldu.

11 Haziran 2023 Pazar 20:06 - Güncelleme:
Novak Djokovic rekor kırdı
ABONE OL

Başkent Paris'te düzenlenen turnuvanın tek erkekler finalinde 3 numaralı seribaşı Sırp raket Djokovic, geçen yılın finalisti de olan 4 numaralı seribaşı Norveçli Casper Ruud ile karşılaştı.

Casper Ruud'u 3-0 mağlup eden Novak Djokovic, kariyerinin 23. Grand Slam'ini kazandı.

Sırp tenisçi, 4 Grand Slam'i de en az 3'er kazanan ilk erkek tenisçi oldu.

Djokovic'in kariyerinde 10 Avustralya Açık, 3 Roland Garros, 7 Wimbledon ve 3 ABD Açık zaferi bulunuyor.

Novak Djokovic, bununla birlikte tarihin en çok Grand Slam kazanan erkek oyuncusu oldu.

Djokovic, ayrıca Roland Garros ile birlikte en çok ödül parası kazanan tenisçi olmayı da başardı. 36 yaşındaki raket, şu ana kadar 157 milyon 698 bin 932 euro kazandı.

  • Casper Ruud
  • Novak Djokovic
  • rekor
  • Fransa açık

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.