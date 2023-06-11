Novak Djokovic rekor kırdı

Başkent Paris'te düzenlenen turnuvanın tek erkekler finalinde 3 numaralı seribaşı Sırp raket Djokovic, geçen yılın finalisti de olan 4 numaralı seribaşı Norveçli Casper Ruud ile karşılaştı.

Casper Ruud'u 3-0 mağlup eden Novak Djokovic, kariyerinin 23. Grand Slam'ini kazandı.

Sırp tenisçi, 4 Grand Slam'i de en az 3'er kazanan ilk erkek tenisçi oldu.

Djokovic'in kariyerinde 10 Avustralya Açık, 3 Roland Garros, 7 Wimbledon ve 3 ABD Açık zaferi bulunuyor.

Novak Djokovic, bununla birlikte tarihin en çok Grand Slam kazanan erkek oyuncusu oldu.

Djokovic, ayrıca Roland Garros ile birlikte en çok ödül parası kazanan tenisçi olmayı da başardı. 36 yaşındaki raket, şu ana kadar 157 milyon 698 bin 932 euro kazandı.