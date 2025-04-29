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Spor

Novak Djokovic, Roma'dan çekildi

Tarihte 24 kezle en fazla grand slam tenis turnuvası kazanan ve teklerde 100. şampiyonluğu hedefleyen 37 yaşındaki Sırp Novak Djokovic, Roma'daki ATP Masters 1000 Turnuvası'ndan çekildi.

AA29 Nisan 2025 Salı 23:42 - Güncelleme:
Novak Djokovic, Roma'dan çekildi
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Tarihte 24 kezle en fazla grand slam tenis turnuvası kazanan ve teklerde 100. şampiyonluğu hedefleyen 37 yaşındaki Sırp Novak Djokovic, Roma'daki ATP Masters 1000 Turnuvası'ndan çekildi.

Profesyonel Tenisçiler Birliği'nin (ATP) açıklamasında, Djokovic'in İtalya'nın başkenti Roma'da 7 Mayıs'ta başlayacak turnuvadan çekildiği duyuruldu.

Madrid Açık'taki ilk maçında geçen cumartesi günü yenilerek turnuvadan erken elenen, Roma'daki turnuvadan çekilme nedeni ise bilinmeyen, ATP 1000 Masters turnuvalarında finale çıkan en yaşlı tenisçi ünvanının sahibi Djokovic'in teklerde 99 şampiyonluğu bulunuyor.

  • Novak Djokovic
  • Tenis şampiyonu
  • ATP Masters 1000

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