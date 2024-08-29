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Spor

Novak Djokovic ve Aryna Sabalenka turladı

Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta tek erkekler ve kadınların 2 numaralı seribaşı Novak Djokovic ve Aryna Sabalenka 3. tura yükseldi.

AA29 Ağustos 2024 Perşembe 15:05 - Güncelleme:
Novak Djokovic ve Aryna Sabalenka turladı
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New York'ta düzenlenen sezonun son grand slam tenis turnuvasının 3. gününde oynanan 2. tur maçları tamamlandı.

ABD Açık'ta 4 olmak üzere 24 grand slam şampiyonluğuna sahip Sırp tenisçi Djokovic, vatandaşı Laslo Djere ile karşılaştı. Son şampiyon Djokovic, setlerde 2-0, üçüncü sette de 2-0 üstün durumdayken rakibinin maçtan çekilmesiyle tur atladı.

Rus tenisçi Andrey Rublev (6 numaralı seribaşı), Fransız Arthur Rinderknech karşısında 4-6, 5-7, 6-1, 6-2 ve 6-2'lik setlerle 3-2 galip geldi.

Norveçli Casper Ruud (8), Fransız Gael Monfils'i 3-1 (6-4, 6-2, 2-6, 7-6) ve Bulgar Grigor Dimitrov (9), Avustralyalı Rinky Hijikata'yı 3-0 (6-1, 6-1, 7-6) yenerek yoluna devam etti.

SABALENKA VE GAUFF TUR ATLADI

Tek kadınlarda Belaruslu Aryna Sabalenka (2) ve son şampiyon ABD'li Coco Gauff (3), rakiplerini geçerek 3. tura kaldı.

Sabalenka, İtalyan Lucia Bronzetti'yi 6-3 ve 6-1, Gauff ise Alman Tatjana Maria'yı 6-4 ve 6-0 biten setlerle 2-0 yendi.

Rumen tenisçi Elena-Gabriela Ruse ise bu yılın Wimbledon şampiyonu Çek Barbora Krejcikova'yı (8) 6-4 ve 7-5 sona eren setlerle 2-0 mağlup ederek günün sürprizine imza attı.

  • Novak Djokovic
  • Aryna Sabalenka
  • ABD Açık

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