Novak Djokovic ve Iga Swiatek, Roma Açık Tenis'te bir üst tura çıkan isimler oldu

Roma Açık Tenis Turnuvası'nda tek erkeklerde 1 numaralı seribaşı Novak Djokovic ile tek kadınlarda 1 numaralı seribaşı Polonyalı Iga Swiatek tur atladı.



Başkent Roma'daki Foro Italico kompleksindeki toprak kortlarda bu yıl 80'incisi düzenlenen turnuvaya kadınlar ve erkeklerde 2. ve 3. tur müsabakalarıyla devam edildi.

Erkeklerde dünya 1 numarası Sırp raket Novak Djokovic, 3. tur maçında 26 numaralı seribaşı Bulgar Grigor Dimitrov ile mücadelesini 6-3, 4-6 ve 6-1'lik setlerle 2-1 yenerek bir üst tura çıktı.

Dünya 3 numarası Rus raket Daniil Medvedev de 2. tur mücadelesinde karşılaştığı Finlandiyalı rakibi Emil Ruusuvuori'yi 6-4 ve 6-2 setlerle 2-0 mağlup ederek, 3. tura çıktı.

4 numaralı seribaşı Norveçli Casper Ruud, 3. tur karşılaşmasında Kazak rakibi Alexander Bublik'i 6-1, 4-6 ve 7-6(0)'lık setlerle 2-1 mağlup etti ve üst tura ismini yazdırdı.

Maçı dün oynanırken yoğun yağış nedeniyle yarım kalan ve bugün tamamlanan dünya 5 numarası Yunanlı raket Stefanos Tsitsipas, 2. tur maçında Portekizli raket Nuno Borges'i 6-3'lük iki setle 2-0 yenerek, 3. tura yükseldi.

7 numaralı seribaşı Danimarkalı Holger Rune, 3. tur maçında ev sahibi ülkeden Fabio Fognini'yi 6-4 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenerek, adını bir üst tura yazdırdı.

8 numaralı seribaşı İtalyan Jannik Sinner de 3. tur müsabakasında Rus raket Alexander Shevchenko'yu 6-3, 6-7(4) ve 6-2'lik üç set sonucunda 2-1 yenerek, üst tura yükseldi.

- Tek kadınlarda seribaşı Swiatek yoluna devam ediyor



Kadınlarda dünya 1 numarası ve Roma Açık'ın son 2 seneki şampiyonu Polonyalı Iga Swiatek, 3. tur maçında Ukraynalı rakibi Lesia Tsurenko'yu 6-2 ve 6-0'lık setlerle 2-0 yenerek, üst tura çıktı.

6 numaralı seribaşı ABD'li Coco Gauff da 3. tur maçında Çekya'dan Marie Bouzkova'ya 6-4, 2-6 ve 2-6'lık setlerle 2-1 kaybederek, Roma'ya veda etti.

7 numaralı seribaşı Kazak Elena Rybakina, 3. tur mücadelesinde Rus raket Anna Kalinskaya karşısında 4-3 öndeyken rakibinin maçtan çekilmesiyle tur atladı.

8 numaralı seribaşı Rus raket Daria Kasatkina da 3. tur maçında Avusturyalı Julia Grabher'i 7-5, 4-6 ve 7-6(2)'lik üç set sonucunda 2-1 yenerek, adını üst tura yazdırdı.