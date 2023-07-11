İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Temmuz 2023 Salı / 23 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,1082
  • EURO
    28,7384
  • ALTIN
    1621.42
  • BIST100
    6362.93
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Novak Djokovic, Wimbledon'da yarı finalde
Spor

Novak Djokovic, Wimbledon'da yarı finalde

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da tek erkeklerin 2 numaralı seribaşı Novak Djokovic ve 8 numaralı seribaşı Jannik Sinner yarı finale yükseldi.

11 Temmuz 2023 Salı 23:24 - Güncelleme:
Novak Djokovic, Wimbledon'da yarı finalde
ABONE OL

İngiltere'nin başkenti Londra'nın ev sahipliği yaptığı turnuvanın 9. gününde tek erkekler çeyrek final maçları tamamlandı.

Wimbledon'da 7 olmak üzere 23 grand slam şampiyonluğu yaşayan Sırp tenisçi Djokovic, 7 numaralı seribaşı Rus Andrey Rublev ile karşılaştı. İki saat 48 dakika süren maçta rakibini 4-6, 6-1, 6-4 ve 6-3'lük setlerle 3-1 yenen Djokovic, üst üste 5. kez Wimbledon'da yarı finale çıktı. Grand slam turnuvalarında 46. kez yarı final gören Djokovic, bu alanda İsviçreli Roger Federer'in rekorunu egale etti.

Günün diğer maçında ise İtalyan Jannik Sinner, dünya 92 numarası Rus Roman Safiullin ile korta çıktı. Rakibini 2 saat 14 dakika sonunda 6-4, 3-6, 6-2 ve 6-2 biten setlerle 3-1 mağlup eden Sinner, ilk kez bir grand slam turnuvasında yarı finale kaldı.

Turnuvanın yarı finalinde Djokovic ile Sinner eşleşti.

  • tek erkekler
  • Novak Djokovic
  • Jannik Sinner
  • Wimbledon

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.