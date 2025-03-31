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Spor

Novak Djokovic'i yenen Jakub Mensik, Miami Açık'ta şampiyon oldu

Final maçında Novak Djokovic'i 2-0 yenen Jakub Mensik, Miami Açık Tenis Turnuvası'nda şampiyon oldu.

AA31 Mart 2025 Pazartesi 09:56 - Güncelleme:
Novak Djokovic'i yenen Jakub Mensik, Miami Açık'ta şampiyon oldu
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Miami Açık Tenis Turnuvası finalinde Sırp Novak Djokovic'i 2-0 yenen 19 yaşındaki Çek raket Jakub Mensik, şampiyonluğa ulaştı.

ABD'nin Miami kentinde düzenlenen ATP Masters 1000 Turnuvası'nın finalinde 4 numaralı seribaşı Djokovic ile Çek raket Jakub Mensik karşılaştı.

Djokovic'i 2 saat, 3 dakika süren çekişmeli mücadelede 7-6 ve 7-6'lık setlerle 2-0 yenen Mensik, ilk Masters 1000 şampiyonluğunu kazandı.

Djokovic, ATP 1000 Masters turnuvalarında finale çıkan en yaşlı tenisçi olmuştu.

Miami Açık'ta 37 yaş 301 günlükken finale yükselen Sırp tenisçi, 37 yaş 222 günlükken bunu başaran İsviçreli Roger Federer'in rekorunu ele geçirmişti.

  • Jakub Mensik
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