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  • Novak Djokovic'in babası isyan etti! ''Oğlum Avustralya Açık'a katılmayacak''
Spor

Novak Djokovic'in babası isyan etti! ''Oğlum Avustralya Açık'a katılmayacak''

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olmayan tenisçilerin katılamayacağı 2022 Avustralya Açık'ta, tek erkekler dünya 1 numarası Novak Djokovic yer almayabilir.

AA29 Kasım 2021 Pazartesi 14:16 - Güncelleme: 29 Kasım 2021 Pazartesi 14:16
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Sırbistan televizyon kanalı Prva'ya konuşan Novak Djokovic'in babası Srdjan, gelecek sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ta yaşanan Kovid-19 aşısı kısıtlamasını eleştirdi.

Sırp tenisçinin aşı olup olmadığına ilişkin kamuoyuna duyuru yapmak zorunda kalmaması gerektiğini savunan Srdjan Djokovic, "Herkesin, kendi sağlığı için doğru olanı seçme özgürlüğü olmalı. Novak, aşı olup olmadığını açıklamak zorunda mı? Bence değil. Onun, bu konudaki kesin tavrını da bilmiyorum. Bilsem de kimseyle paylaşmak zorunda değilim." ifadelerini kullandı.

Avustralya Açık'taki aşı zorunluluğunu "şantaj" olarak nitelendiren Srdjan, "Oğlumun kendine uyanı tercih etme hakkı var. Novak, bu şartlar altında, büyük ihtimalle Avustralya Açık'a katılmayacak." değerlendirmesinde bulundu.

En fazla grand slam kazanan sporcular sıralamasında, Roger Federer, Rafael Nadal ve Djokovic 20'şer şampiyonlukla zirveyi paylaşıyor. Aşılarını yaptıran İspanyol Nadal, turnuvaya katılacağını doğrularken, dizinden operasyon geçiren Federer ise sakatlığının devam etmesi nedeniyle organizasyonda yer alamayacağını açıklamıştı.

Kariyerindeki grand slam şampiyonluklarının neredeyse yarısını (9 kez) Avustralya Açık'ta elde eden Djokovic, İtalya'nın Torino kentinde katıldığı Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Finalleri'nde, Melbourne'deki turnuvada yer alıp almayacağına henüz karar vermediğini söylemişti.

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