Novak Djokovic'in planlarında emeklilik bulunmuyor

Önce Fransızların sevilen ismi Gael Monfils... Ardından İsviçre'nin savaşçı raketi Stan Wawrinka... İki tecrübeli tenisçi, 2026'da kortlarda son kez profesyonel olarak mücadele edeceklerini açıkladı.
Emeklilik haberlerinin ardından gözler, Novak Djokovic'e çevrildi. Mayıs ayında 39 yaşına girecek Sırp raketin emeklilik, gündeminde yok...
24 Grand Slam şampiyonu tenisçi, gelecek ay Avustralya'da düzenlenecek Adelaide Uluslararası tenis turnuvasına katılarak sezonu açacak. Djokovic, 10 kez kupaya uzandığı Avustralya Açık'ta da boy gösterecek.
