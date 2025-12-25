İSTANBUL 13°C / 7°C
  • Spor
  • Novak Djokovic'in planlarında emeklilik bulunmuyor
Spor

Novak Djokovic'in planlarında emeklilik bulunmuyor

Tenisin tecrübeli isimlerinin emeklilik kararlarının ardından gözler Sırp raket Novak Djokovic'e çevrildi. 38 yaşındaki deneyimli tenisçinin emeklilik gündeminde yer almıyor.

TRT Spor25 Aralık 2025 Perşembe 10:36 - Güncelleme:
Novak Djokovic'in planlarında emeklilik bulunmuyor
Önce Fransızların sevilen ismi Gael Monfils... Ardından İsviçre'nin savaşçı raketi Stan Wawrinka... İki tecrübeli tenisçi, 2026'da kortlarda son kez profesyonel olarak mücadele edeceklerini açıkladı.

Emeklilik haberlerinin ardından gözler, Novak Djokovic'e çevrildi. Mayıs ayında 39 yaşına girecek Sırp raketin emeklilik, gündeminde yok...

24 Grand Slam şampiyonu tenisçi, gelecek ay Avustralya'da düzenlenecek Adelaide Uluslararası tenis turnuvasına katılarak sezonu açacak. Djokovic, 10 kez kupaya uzandığı Avustralya Açık'ta da boy gösterecek.

