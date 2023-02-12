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Spor

Novak Djokovic'ten depremzedelere destek mesajı

Sırp tenisçi Novak Djokovic, depremden dolayı Türkiye'de zor zamanlar geçiren insanlara en iyi dileklerini ilettiğini söyleyerek, 'Yıkıcı depremin etkilerini gösteren fotoğraf ve videoları gördüm. Tüm aileleri etkiledi. Kalbim sizinle birlikte' dedi.

IHA12 Şubat 2023 Pazar 15:19 - Güncelleme:
Novak Djokovic'ten depremzedelere destek mesajı
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Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 10 ilde ciddi hasarlara sebep olan 7.7 ve 7.6'lık depremler sonrası destek mesajları gelmeye devam ediyor. Sırp tenisçi Novak Djokovic, deprem felaketi ile ilgili duygularını Samsunsporlu futbolcu Yusuf Emre Gültekin aracılığıyla paylaştı.

Djokovic, deprem ile ilgili yaptığı açıklamada, "Belgrad'da arkadaşım Yusuf ile beraberiz. Şu an Türkiye'de zor zamanlar geçiren insanlara en iyi dileklerimi ve saygılarımı iletmek isterim. Yıkıcı depremin etkilerini gösteren fotoğraf ve videoları gördüm. Tüm aileleri etkiledi. Kalbim sizinle birlikte. İnsanların güçlü kalmasını diliyorum. Birlikte ve beraberlik en kısa sürede atlatılmasını ümit ediyorum. İyi dileklerimle, güçlü kalın" dedi.

  • Novak Djokovic
  • Yusuf Emre Gültekin
  • deprem

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