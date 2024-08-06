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Spor

Novak Djokovic'ten Hande Baladın ve Türkiye sözleri! ''En güzel ülkelerden birisi''

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanan dünyaca ünlü Sırp raket Novak Djokovic, Türkiye ve A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncularından Hande Baladın ile ilgili konuştu.

6 Ağustos 2024 Salı 16:46 - Güncelleme:
Novak Djokovic'ten Hande Baladın ve Türkiye sözleri! ''En güzel ülkelerden birisi''
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları tenis branşı tek erkeklerde İspanyol Carlos Alcaraz'ı 7-6'lık setlerle 2-0 yenerek altın madalya kazanan Sırp Novak Djokovic, Türkiye ve A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncularından Hande Baladın ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"TÜRKİYE EN GÜZEL ÜLKELERDEN BİRİ"

TRT Spor'a konuşan Novak Djokovic, "Türkiye'ye gittim ama yakın zamanda değil. 3 yıl önce Türkiye-Sırbistan basketbol maçını izlemek için İstanbul'a gitmiştim. Türkiye'yi seviyorum. En güzel ülkelerden birisi. Umarım yakın zamanda tekrar ziyaret edebilirim." dedi.

"HANDE BALADIN İLE TANIŞTIM"

Türkiye ve A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncularından Hande Baladın ile ilgili de konuşan Djokovic, "Sizin sporcularınızı da takip ediyorum. Özellikle dün Hande Baladın ile tanıştım. Ona ve voleybol takımınıza iyi şanslar diledim" ifadelerini kullandı

BİR İLKİ BAŞARDI

Öte yandan Sırp tenisçi erkeklerde tarihin en çok grand slam (24) şampiyonluğu yaşayan tenisçi olan Novak Djokovic, ilk kez olimpiyat altın madalyası kazanma başarısı gösterdi.

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