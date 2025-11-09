Novak Djokovic'ten kötü haber! Finallerden çekildi

LONDRA (AA) - Sırp tenisçi Novak Djokovic, omzundaki sakatlık nedeniyle ATP Finalleri'nden çekildiğini duyurdu.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da katıldığı turnuvada İtalyan Lorenzo Musetti'yi 2-1 yenerek kariyerinin 101. şampiyonluğunu kazanan Djokovic, kısa bir süre sonra ATP Finalleri'nden çekildiğini açıkladı.

Dünya klasmanında en iyi sekiz raketin mücadele ettiği finallerden üst üste ikinci kez çekilmek zorunda kalan 38 yaşındaki Sırp tenisçinin yerine Musetti katılacak.

Musetti'nin ilk kez boy göstereceği ATP Finalleri, İtalya'nın Torino kentinde bugün başlayacak ve 16 Kasım'a kadar devam edecek.