  Novak Djokovic'ten kötü haber! Finallerden çekildi
Spor

Novak Djokovic'ten kötü haber! Finallerden çekildi

Sırp tenisçi Novak Djokovic, omuz sakatlığı nedeniyle ATP Finalleri'nden çekildiğini açıkladı.

9 Kasım 2025 Pazar 12:32
Novak Djokovic'ten kötü haber! Finallerden çekildi
LONDRA (AA) - Sırp tenisçi Novak Djokovic, omzundaki sakatlık nedeniyle ATP Finalleri'nden çekildiğini duyurdu.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da katıldığı turnuvada İtalyan Lorenzo Musetti'yi 2-1 yenerek kariyerinin 101. şampiyonluğunu kazanan Djokovic, kısa bir süre sonra ATP Finalleri'nden çekildiğini açıkladı.

Dünya klasmanında en iyi sekiz raketin mücadele ettiği finallerden üst üste ikinci kez çekilmek zorunda kalan 38 yaşındaki Sırp tenisçinin yerine Musetti katılacak.

Musetti'nin ilk kez boy göstereceği ATP Finalleri, İtalya'nın Torino kentinde bugün başlayacak ve 16 Kasım'a kadar devam edecek.

  • Novak Djokovic
  • ATP Finalleri
  • Omuz sakatlığı

