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Spor

Novak Djokovic'ten Roma Açık'a sürpriz veda!

Sırp raket Novak Djokovic, Roma Açık Tenis Turnuvası 3. turunda Şilili rakibi Alejandro Tabilo'ya setlerde 2-0 yenilerek elendi.

12 Mayıs 2024 Pazar 18:26 - Güncelleme:
Novak Djokovic'ten Roma Açık'a sürpriz veda!
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Roma Açık Tenis Turnuvası'nda tek erkeklerde dünya 1 numarası Sırp raket Novak Djokovic, 3. turda Şilili rakibi 32 numaralı seribaşı Alejandro Tabilo'ya setlerde 2-0 yenilerek elendi.

Başkent Roma'da Foro Italico Kompleksi'ndeki toprak kortlarda bu yıl 81'incisi düzenlenen turnuvaya tek erkekler kategorisinde 3. tur müsabakalarıyla devam edildi.

Roma Açık'ta günün sürprizi, daha önce burada 6 kez mutlu sona ulaşan dünya 1 numarası Djokovic'in turnuvaya erken veda etmesiyle yaşandı.

Merkez Kort'ta Şilili rakibi Tabilo ile karşılaşan Djokovic, 1 saat 7 dakika süren maçı, 6-2 ve 6-3'lük setlerle 2-0 kaybederek turnuvaya veda etti.

Maçın ardından Merkez Kort'taki bazı seyircilerin, Djokovic'i ıslıkladığı görüldü.

Djokovic ayrıca bu yıl, Roma Açık'ın 2. turunda Fransız raket Corentin Moutet'i 2-0 yendiği maçın ardından seyircilere imza verirken, bir izleyicinin çantasından düşen su termosunun kafasına isabet etmesi sonucunda geçirdiği sakatlıkla gündeme gelmişti.

Roma Açık'a dün de bu turnuvayı 10 kezle en çok kazanan İspanyol raket Rafael Nadal, Polonya Hubert Hurkacz'a 2. turda 6-1 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenilerek elenmişti.

  • Novak Djokovic
  • Roma Açık
  • Alejandro Tabiloya

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