''Novak Fenerbahçe'yle anlaştı''

27 Temmuz 2020 Pazartesi 17:34 - Güncelleme: 27 Temmuz 2020 Pazartesi 17:40

Trabzonspor'un eski futbolcusu Lemi Çelik, Radyospor'da Özgür Sancar'ın sorularını yanıtladı.

Transferde adı Fenerbahçe'yle geçen Filip Novak'ın durumuyla ilgili açıklamalarda bulunan Lemi Çelik, "Filip Novak'ın Fenerbahçe'yle anlaştığı bilgisini aldım. Trabzonspor'un Novak'a önerdiği 'Yıllık 1.5 milyon Euro'dan 3 yıllık sözleşme' teklifi kabul görmedi. Trabzonspor'un 16 milyon Euro'luk bir maaş bütçesi var ve bu teklifin üstüne çıkacak gücü yok" şeklinde konuştu.

"ABDULLAH AVCI'YLA BÜYÜK ÖLÇÜDE ANLAŞILDI"

Son olarak Trabzonspor'un teknik direktör arayışlarına da değinen Lemi Çelik, "Abdullah Avcı'yla büyük ölçüde anlaşıldı. Kupa maçından sonra Abdullah Avcı'yla bir görüşme daha yapılacak" diyerek sözlerini tamamladı.