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Spor

Novak'tan özür mesajı

Fenerbahçe'nin Çek sol beki Filip Novak, dün kaybettikleri Yeni Malatyaspor maçının ardından gülümserken ekranlara yansıyan görüntüsüyle ilgili özür diledi.

AA13 Aralık 2020 Pazar 13:59 - Güncelleme: 13 Aralık 2020 Pazar 13:59
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Süper Lig'in 12. haftasında dün sahasında Yeni Malatyaspor'a 3-0 mağlup olan Fenerbahçe'nin Çek futbolcusu Filip Novak, maç sonunda ekranlara yansıyan gülümseme görüntüsü için taraftarlarından özür diledi.

Novak, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, çok üzgün olduğunu aktararak, olmaması gereken bir şey yaşandığını kaydetti.

Filip Novak, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Dün akşam kaybettiğimiz bir maçtan sonra olmaması gereken bir şey yaşandı. Herkesten tüm samimiyetimle özür diliyorum. Kesinlikle kötü niyetle veya içinde bulunulan durumdan mutlu olduğumdan dolayı ortaya çıkmadı o görüntü. Hayatım boyunca pozitif bir insan oldum ve sahada uzun yıllardır görmediğim bir arkadaşımı gördüm. Onu görünce insani bir refleks verdim ve yüzüme yansıdı. Ben de sizler gibi çok üzgünüm. Bizim için son derece üzücü bir geceydi. Umarım en kısa zamanda daha güzel günler gelecek. Birlikte başaracağız."

Fenerbahçe, konuk ettiği Yeni Malatyaspor'a 3-0 yenilirken, karşılaşma sonunda rakip takım oyuncusu Zeki Yavru ile yan yana gelen Filip Novak'ın gülümsemesi sosyal medyada sarı-lacivertli taraftarlardan tepki almıştı.

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