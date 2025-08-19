Npaoli için Mauro Icardi iddiası

Yeni sezona beklenmedik bir sakatlık haberiyle giren Napoli, forvet hattını güçlendirmek için transfer arayışına başladı.

İtalyan basını, Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi'nin listeye girdiğini yazdı.

LUKAKU ŞOKU

İtalya Serie A'nın son şampiyonu Napoli, hazırlık maçında Olympiakos'u 2-1 mağlup etti. Ancak galibiyete rağmen İtalyan ekibi büyük bir şok yaşadı. Kulüpten yapılan açıklamada, Romelu Lukaku'nun sol uyluk kasında yırtık tespit edildiği ve yıldız futbolcunun Kasım ayına kadar sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

FORVETTE SADECE LUCCA KALDI

Lukaku'nun sakatlığıyla birlikte Napoli'nin elinde forvet olarak yalnızca Lorenzo Lucca kaldı. Bu gelişmenin ardından Antonio Conte yönetimindeki ekip, acil olarak golcü transferine yöneldi.

ICARDI İDDİASI

İtalyan basını, Napoli'nin Artem Dovbyk ve Dusan Vlahovic'in yanı sıra Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'yi de transfer listesine aldığı iddiasını gündeme taşıdı. Napoli yönetimi, Icardi'nin yeniden Serie A'ya dönmeye sıcak bakabileceğini düşünüyor.

TARAFTARDAN TEPKİ

Öte yandan sarı-kırmızılı taraftarlar, Victor Osimhen transferinde Galatasaray'a zorluk çıkaran Napoli'nin şimdi Icardi için devreye girmesine sosyal medyada tepki gösterdi.