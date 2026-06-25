Nübel'den Beşiktaş'a kötü haber!

Beşiktaş'ta kaleci arayışları sürerken siyah beyazlı kulüp, rotasını Almanya'ya çevirmişti. Stuttgart'ın file bekçisi Alexander Nübel için görüşmelerini sürdüren siyah beyazlılara, Almanya'dan kötü haber geldi.

Alman basınından Sport Bild'in haberine göre; Nübel, Beşiktaş'tan gelen teklifi geri çevirdi. Deneyimli kalecinin hedefinin, kariyerine Avrupa'nın en üst seviyesindeki kulüplerden birinde devam etmek olduğu belirtildi.

Haberde, Nübel'in transfer döneminde riskli ancak kariyeri açısından büyük önem taşıyan bir karar aldığı vurgulanırken, Alman eldivenin Avrupa'nın elit kulüplerinden birine transfer olmayı amaçladığı ifade edildi.