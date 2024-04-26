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Spor

Nuggets, Lakers'ı yenerek seriyi 3-0 yaptı

NBA play-off'larına 3 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nı ikinci basamakta tamamlayan Nuggets, play-in oynayarak 7. sırayı alan Lakers'a karşı çıktığı serinin üçüncü maçını da kazanarak yarı final için büyük avantaj elde etti.

AA26 Nisan 2024 Cuma 10:33 - Güncelleme:
Nuggets, Lakers'ı yenerek seriyi 3-0 yaptı
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Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off ilk turunda Denver Nuggets, Los Angeles Lakers'ı 112-105 yenerek seriyi 3-0'a getirdi.

Nuggets'ta Aaron Gordon 29 sayı, 15 ribaunt, Nikola Jokic 24 sayı, 15 ribaunt, 9 asist, Jamal Murray 22 sayı, 9 asist, Michael Porter 20 sayı, 10 ribauntla galibiyete katkıda bulundu.

Lakers'ta Anthony Davis 33 sayı, 15 ribaunt, LeBron James 26 sayı, 9 asist, Austin Reaves 22 sayı, 5 ribauntla mücadele etti.

Nuggets, pazar gecesi oynanacak serinin dördüncü maçını da kazanması halinde adını konferans yarı finaline yazdıracak.

SİXERS, SERİYİ 2-1 YAPTI

Philadelphia 76ers, sahasında New York Knicks'i 125-114 yenerek seriyi 2-1 yaptı.

Sixers'ta Joel Embiid 50 sayı, 8 ribaunt, 4 asistle takımını sırtlarken, Tyrese Maxey 25 sayı, 7 asist, Kelly Oubre 15 sayı, 7 ribauntla maçı tamamladı.

Knicks'te Jalen Brunson 39 sayı, 13 asist, Jost Hart 20 sayı, 6 ribaunt, 6 asist, OG Anunoby 17 sayı, 4 ribauntla salondan ayrıldı.

MAGİC, DURUMU 2-1'E GETİRDİ

Orlando Magic, sahasında Cleveland Cavaliers'ı 121-83 mağlup ederek seriyi 2-1'e getirdi.

Magic'te Pablo Banchero 31 sayı, 14 ribaunt, Jalen Suggs 24 sayı, 4 ribaunt, Franz Wagner 16 sayı, 8 asistlik performans sergiledi.

Cavaliers'ta ise Jarrett Allen 15 sayı, 8 ribaunt, Caris LeVert 15 sayı, 3 asist, Donovan Mitchell 13 sayı, 7 asistle oynadı.

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