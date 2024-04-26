Nuggets, Lakers'ı yenerek seriyi 3-0 yaptı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off ilk turunda Denver Nuggets, Los Angeles Lakers'ı 112-105 yenerek seriyi 3-0'a getirdi.
Nuggets'ta Aaron Gordon 29 sayı, 15 ribaunt, Nikola Jokic 24 sayı, 15 ribaunt, 9 asist, Jamal Murray 22 sayı, 9 asist, Michael Porter 20 sayı, 10 ribauntla galibiyete katkıda bulundu.
Lakers'ta Anthony Davis 33 sayı, 15 ribaunt, LeBron James 26 sayı, 9 asist, Austin Reaves 22 sayı, 5 ribauntla mücadele etti.
Nuggets, pazar gecesi oynanacak serinin dördüncü maçını da kazanması halinde adını konferans yarı finaline yazdıracak.
SİXERS, SERİYİ 2-1 YAPTI
Philadelphia 76ers, sahasında New York Knicks'i 125-114 yenerek seriyi 2-1 yaptı.
Sixers'ta Joel Embiid 50 sayı, 8 ribaunt, 4 asistle takımını sırtlarken, Tyrese Maxey 25 sayı, 7 asist, Kelly Oubre 15 sayı, 7 ribauntla maçı tamamladı.
Knicks'te Jalen Brunson 39 sayı, 13 asist, Jost Hart 20 sayı, 6 ribaunt, 6 asist, OG Anunoby 17 sayı, 4 ribauntla salondan ayrıldı.
MAGİC, DURUMU 2-1'E GETİRDİ
Orlando Magic, sahasında Cleveland Cavaliers'ı 121-83 mağlup ederek seriyi 2-1'e getirdi.
Magic'te Pablo Banchero 31 sayı, 14 ribaunt, Jalen Suggs 24 sayı, 4 ribaunt, Franz Wagner 16 sayı, 8 asistlik performans sergiledi.
Cavaliers'ta ise Jarrett Allen 15 sayı, 8 ribaunt, Caris LeVert 15 sayı, 3 asist, Donovan Mitchell 13 sayı, 7 asistle oynadı.