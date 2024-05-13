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Spor

Nuggets ve Pacers, seriyi 2-2'ye getirdi

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) konferans yarı finalinde Denver Nuggets, Minnesota Timberwolves'u 115-107, Indiana Pacers ise New York Knicks'i 121-89 yenerek seride durumu 2-2 yaptı.

AA13 Mayıs 2024 Pazartesi 09:59 - Güncelleme:
Nuggets ve Pacers, seriyi 2-2'ye getirdi
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NBA play-off'larına iki maçla devam edildi. Nuggets, normal sezonun en değerli oyuncusu (MVP) Nikola Jokic'in 35 sayı, 7 ribaunt, 7 asist, 3 top çalmayla yıldızlaştığı Batı Konferansı yarı final serisi 4. maçında Timberwolves'u mağlup etti.

Deplasmanda oynadığı iki maçı kazanarak saha avantajını geri alan Nuggets'ta Aaron Gordon 27 sayı, 7 ribaunt, 6 asist ve Jamal Murray 19 sayı, 5 ribaunt, 8 asistle oynadı.

Timberwolves'ta Anthony Edwards'ın 44 sayı, 5 ribaunt, 5 asist, Mike Conley'nin 15 sayı, 9 asist ve Karl-Anthony Towns'ın 13 sayı, 12 ribauntluk katkısı mağlubiyeti engelleyemedi.

PACERS SERİYE DENGE GETİRDİ

Indiana Pacers, iki yenilgiyle başladığı Doğu Konferansı yarı final serisinin 4. maçında New York Knicks'i Tyrese Haliburton'ın 20 sayı, 6 ribaunt, 5 asistlik performansıyla yendi.

Mücadelede baştan sona üstün bir oyun sergileyen ev sahibi Pacers'ta TJ McConnell 15 sayı, 10 asist ve Pascal Siakam 14 sayı, 4 ribaunt üretti.

Knicks'te Alec Burks'ün 20 ve Jalen Brunson'ın 18 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.

  • Denver Nuggets
  • Indiana Pacers

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