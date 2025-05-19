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Spor

Nuggets'ı deviren Thunder, Batı Konferansı finaline yükseldi

Batı Konferansı yarı finalinde Oklahoma City Thunder, sahasında konuk ettiği Denver Nuggets'ı 125-93 yenerek seriyi 4-3 kazandı ve konferans finaline adını yazdıran taraf oldu.

AA19 Mayıs 2025 Pazartesi 09:36 - Güncelleme:
Nuggets'ı deviren Thunder, Batı Konferansı finaline yükseldi
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Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Batı Konferansı yarı finalinde Oklahoma City Thunder, evinde Denver Nuggets'ı 125-93 yenerek seriyi 4-3 kazandı ve konferans finaline yükseldi.

Paycom Center'daki maçta Shai Gilgeous-Alexander, 35 sayıyla galibiyetin mimarı oldu. Jalen Williams 24 sayı kaydederken Chet Holmgren, 13 sayı ve 11 ribauntla " double-double" yaptı.

Nuggets'da Nikola Jokic 20 sayı, Christian Braun 19 sayı ve Jamal Murray, 13 sayıyla oynadı.

Aaron Gordon'ın 8 sayı, 11 ribauntluk performansı galibiyet için yeterli olmadı.

Thunder, Batı Konferansı finalinin ilk maçında Çarşamba günü Minnesota Timberwolves'un rakibi olacak.

  • Oklahoma City Thunder
  • final

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