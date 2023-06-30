Nuno Tavares transferinde sürpriz gelişme

Tavares'in temsilcisi yaptığı açıklamada, "Nuno'nun Arsenal'de kontratı devam ediyor. Takımda kalmak istiyor ama gelecekte ne olacağını göreceğiz." ifadelerini kullandı.

KİRALAMA DÜŞÜNÜLÜYORDU

23 yaşındaki sol bek için Arsenal'ın istediği bonservis bedelinin sorun yarattığı ifade edilmişti.

Nuno Tavares'i kadrosuna katmak isteyen Galatasaray kurmaylarının kiralama formülü üzerinde durduğu belirtildi.

PİYASA DEĞERİ 18 MİLYON EURO

Portekizli futbolcu geride kalan sezonda Marsilya formasını 39 maçta giydi. Nuno Tavares bu müsabakalarda 6 gol sevinci yaşadı. Arsenal ile sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona erecek Nuno Tavares'in güncel piyasa değeri 18 milyon euro.