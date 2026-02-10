İSTANBUL 8°C / 5°C
Nurettin Açıkalın: Böyle oynadığımız sürece kazanırız

Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, Kocaelispor yenilgisinin ardından yaptığı açıklamasında, 'Böyle oynadığımız sürece kazanırız' dedi.

IHA10 Şubat 2026 Salı 09:54 - Güncelleme:
Nurettin Açıkalın: Böyle oynadığımız sürece kazanırız
Süper Lig'de iyi günler yaşamayan Kayserispor, sahasında Kocaelispor'a yenilerek küme düşme hattından çıkamazken Kulüp Başkanı Nurettin Açıkalın, maç sonrasında yaptığı açıklamasında kümede kalacaklarına inandıklarını söyledi.

Başkan Açıkalın, "Kocaelispor maçına kazanmak için çıktık. Oyuncularım elinden geleni yaptı. Yönetim olarak biz de elimizden geleni yapıyoruz. Bazen olmayınca olmuyor. Özellikle ilk yarı inanılmaz bir futbol oynadık. İkinci yarı goller yememize rağmen iyi reaksiyon gösterdik. Kaçırdığımız pozisyonlar vardı. Maalesef olmadı" dedi.

