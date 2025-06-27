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Spor

Nurettin Açıkalın: Bütçeyi şehir oluşturmalı

Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın; yeni sezon öncesinde takımın ihtiyacı olan bütçeyi Kayseri şehrinin oluşturması gerektiğini söyledi.

IHA27 Haziran 2025 Cuma 09:52 - Güncelleme:
Nurettin Açıkalın: Bütçeyi şehir oluşturmalı
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Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, yeni sezonda sarı kırmızılı takımın bütçesinin 15 milyon Euro olduğunu ve bunu şehrin oluşturması gerektiğini söyledi. Başkan Açıkalın, yeni sezon için sarı kırmızılı kulübün 15 milyon Euro'ya ihtiyacı olduğunu söyledi.

FIFA'daki dosyalar, iç ve dış transfer için gerekli olan rakamı açıklayan başkan Açıkalın; "Kayserispor'un genel anlamda toplam bütçesi tahmini 15 milyon Euro civarında. Bu takımı layık olduğu yerlere getirmek istiyorsak bu bütçeyi bu şehrin oluşturması gerekiyor" dedi.

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