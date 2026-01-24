Nurettin Açıkalın: Transfer için gece, gündüz çalışıyoruz

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında konuk ettiği RAMS Başakşehir'e 3-0 yenilen Zecorner Kayserispor'un teknik direktörü Radomir Djalovic, "Biz hiçbir zaman pes etmeyeceğiz. Savaşmamız gerekiyor, eğer yere düşerseniz herkes üstünüze basar. Dolayısıyla biz buna müsaade etmeyeceğiz." dedi.

Djalovic, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, RAMS Başakşehir'i galibiyetlerinden dolayı tebrik etti.

Geçen hafta oynadıkları Beşiktaş maçının ardından daha iyi bir oyun sergileyeceklerini düşündüğünü ancak Başakşehir'e karşı aldıkları mağlubiyetin ardından hayal kırıklığı yaşadığını ifade eden Djalovic, maçın ilk 30 dakikasında takım olarak iyi oynadıklarını söyledi.

Rakiplerinin penaltı kazanmasının ardından yedikleri golden sonra zorlandıklarını ifade eden Djalovic, "Açıkçası maçın ikinci yarısında aptalca goller yedik diyebilirim ama devam edeceğiz. Biz hiçbir zaman pes etmeyeceğiz. Savaşmamız gerekiyor, eğer yere düşerseniz herkes üstünüze basar. Dolayısıyla biz buna müsaade etmeyeceğiz. Önümüzdeki maçlarda elimizden gelen mücadeleyi gösterip bu zorlu süreçten, şu an düşme postasının içerisindeyiz buradan çıkmak istiyoruz." diye konuştu.

BAŞKAN AÇIKALIN: "MAKSİMUM VERİMLİ OYUNCULARI TAKIMIMIZA KATMAK İSTİYORUZ"

Zecorner Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın ise stat çıkışında yaptığı açıklamada, mağlubiyetten dolayı üzgün olduklarını, Beşiktaş maçının ardından sahalarında galibiyet beklediklerini söyledi.

Zor bir fikstürlerinin olduğunu ve transfer için de gece, gündüz çalıştıklarını dile getiren Açıkalın, şöyle konuştu:

"Maksimum verimli oyuncuları takımımıza katmak istiyoruz. Yoksa buraya transfer yapmak için 3-5 tane oyuncu getirmek kolay ama biz tamamen Kayserispor'un menfaatleri doğrultusunda yürümeye çalışıyoruz. Bu süreçte böyle kazalar, oyunsal, puansal anlamda yaşayacağız. Biraz daha sabırlı olmamız gerektiğini düşünüyorum. Skor önemli ama bugün 3-0'dan ziyade oynadığımız oyun hepsinden fazla üzmüştür. Umarım bir an önce takımımız gerekli oyunu oynar diye düşünüyorum."

Gelecek hafta Galatasaray'la karşılaşacaklarını anımsatan Açıkalın, Kayserispor'un gerektiği gibi sahaya çıkıp oynayacağını belirtti.

RAMS BAŞAKŞEHİR CEPHESİ

RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin de maçın başından sonuna kadar galibiyeti hak ettiklerini söyledi.

Rakiplerine çok az pozisyon verdiklerini dile getiren Şahin, takımının defansif anlamda iyi bir oyun sergilediğini belirtti.

Kayserispor'a başarı temennisinde bulunan Şahin, şunları kaydetti:

"Oyuncularımız, Kayseri deplasmanının ilk 20-30 dakikasının hem hava şartlarından hem de Kayserispor'un oyunundan dolayı kolay olmayacağını biliyordu. Ona da iyi bir karşılık verdiler. Attığımız goller, defansif anlamda 90 dakika hiç durmayan, her zaman iyi bir defans anlayışı sergileyen Başakaşehir vardı. Umarım bunda hemfikirizdir. Maçın başından sonuna kadar galibiyeti hak eden taraf bizdik. Kayserispor'a da bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum."