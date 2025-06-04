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Spor

Nurettin Açıkalın'dan Sergej Jakirovic açıklaması

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un başkanı Nurettin Açıkalın, teknik direktör Sergej Jakirovic hakkında açıklamalarda bulundu.

IHA4 Haziran 2025 Çarşamba 10:41 - Güncelleme:
Nurettin Açıkalın'dan Sergej Jakirovic açıklaması
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Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, Teknik Direktör Sergej Jakirovic ile bir sorun yaşamadıklarını ancak Hull City Kulübü Başkanı Acun Ilıcalı'nın kendileri ile görüşmeden Jakirovic ile görüşme yapmasına tepki gösterdi.

Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, Teknik Direktör Sergej Jakirovic'in durumu ile ilgili konuştu. Bosna Hersekli teknik adam ile iyi bir dönem geçirdiklerine değinen Başkan Açıkalın, "Uyum içinde çalıştık ve takımı başarıya taşıdık. Yeni sezon için planlarımız vardı. Hocamız bizimle helalleşmedi. Gittiğini ve gelmeyeceğini söylemedi. Ancak Hull City Başkanı Acun Ilıcalı'nın yaklaşım hiç de hoş değil. Bu kulübün bir başkanı var, bir de sportif direktörü var. Görüşmek için müsaade alınmadı" dedi.

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