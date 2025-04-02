Nuri Kaymak: Kupayı alıp, Avrupa'ya gitmek istiyoruz

Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde İskenderunspor'u 3-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Kupaya 3. turdan dahil olan yeşil-beyazlılar, bu süreçte oynadığı 6 müsabakada 20 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde sadece 1 gol gördü. Yarı finalde ise Konyaspor, bugün oynanacak olan Fenerbahçe - Galatasaray mmücadelesinin galibiyle evinde karşılaşacak. Son olarak 2016-2017 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final oynayan yeşil-beyazlılar, Kasımpaşa'yı mağlup etmişti. Finalde ise penaltılarda Başakşehir'i yenen Konyaspor, Türkiye Kupası'nı müzesine götürdü.

"KUPAYI ALIP AVRUPA'YA GİTMEK İSTİYORUZ"

Ziraat Türkiye Kupası'na önem verdiklerini ifade eden Konyaspor Basın Sözcüsü Nuri Kaymak, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu. Kaymak, "İskenderunspor'u hak ettiğimiz bir skorla 3-0 yendik. Bu galibiyetle de ilk 4 takım içeresine girdik. Fenerbahçe - Galatasaray maçının kazananını evimizde misafir edeceğiz. Kupaya da alışkın bir takımız, inşallah bu yolun sonu kupa olur. Bu şekilde ümit ediyoruz. Galatasaray ya da Fenerbahçe takımları arasında bizim için fark eden bir durum yok. Bu takımlarla oynamaya zaten alışkınız. Amacımız yarı finalde rakibimizi de yenerek finale gitmek. Daha öncesinde yine söylemiştim Avrupa'ya gitmek için en önemli yer Türkiye Kupası. Buradan kupayı alıp, Avrupa'ya gitmek istiyoruz. İnşallah da öyle olur" şeklinde konuştu.