İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Mart 2026 Pazar / 27 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,2795
  • EURO
    50,5902
  • ALTIN
    7136.03
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Nuri Şahin: 10 kişiyle istediğimiz reaksiyonu veremedik
Spor

Nuri Şahin: 10 kişiyle istediğimiz reaksiyonu veremedik

Nuri Şahin, Galatasaray karşısında kırmızı kartın ardından gelen golün takımı mental olarak düşürdüğünü söyledi.

AA14 Mart 2026 Cumartesi 23:38 - Güncelleme:
Nuri Şahin: 10 kişiyle istediğimiz reaksiyonu veremedik
ABONE OL

RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında 3-0 kaybettikleri Galatasaray maçında 10 kişi kalmaları ve hemen sonrasında yedikleri golün ardından ayağa kalkamadıklarını söyledi.

Genç teknik adam, RAMS Park'ta yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Mücadelenin 56. dakikasında Festy Ebosele'nin kırmızı kart gördüğünü hatırlatan Şahin, şunları kaydetti:

"Maçı iki türlü okumak lazım. Maçın ilk yarısı istediğimiz gibi geçti. Galatasaray'ı bu atmosferde, bu formda kalemizden uzak tutmaya çalıştık. Ön alan baskısını da gayet iyi yaptık. İkinci yarıda ne yazık ki çok erken yediğimiz çift sarıdan kırmızı kart bizi bir kişi eksik bıraktı. Hemen arkasından gol yememiz ise bir hayal kırıklığına neden oldu. Ondan sonra ayağa kalkamadık, istediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık. Bu tarz maçları kazanmak istiyorsan anları çok doğru oynaman lazım. Karşındaki takım çok güçlü. Ne yazık ki 10 kişiyle istediğimiz reaksiyonu veremedik. Bu maçı unutup artık önümüze bakacağız. Galatasaray'a bugün için tebrikler, Avrupa'da da hem Galatasaray'a hem Samsunspor'a sonsuz başarılar diliyorum."

ÖNERİLEN VİDEO

Sahipsiz köpek sokakta oynarken saldırdı: 7 yaşındaki çocuk hastanelik oldu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.