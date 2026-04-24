İSTANBUL 18°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Nisan 2026 Cuma / 8 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,0204
  • EURO
    52,8203
  • ALTIN
    6811.66
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Nuri Şahin: Ana hedefimiz beşinci olmak
Spor

Nuri Şahin: Ana hedefimiz beşinci olmak

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında evinde Kasımpaşa'yı 4-0 mağlup eden RAMS Başakşehir'de teknik direktör Nuri Şahin, açıklamalarda bulundu.

AA24 Nisan 2026 Cuma 22:57 - Güncelleme:
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında ağırladığı Kasımpaşa'yı 4-0 yenen RAMS Başakşehir'de teknik direktör Nuri Şahin, hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Şahin, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmanın ilk yarısında bu sezonun en iyi performanslarından birini sergilediklerini belirten 37 yaşındaki teknik adam, "Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Çok güzel bir golle öne geçtik. Maçta 45. dakikadan 65. dakikaya kadar yanlış oynadık. Ancak maçın sonuna doğru oyunumuza döndük. İki güzel gol daha attık. Duran toptan gol atmamız beni ayrıca mutlu etti. Oyuncularımı tebrik ederim." ifadelerini kullandı.

Göztepe ile sürdürdükleri beşincilik yarışına ilişkin de konuşan Nuri Şahin, "Sezona bu şekilde başlamış takımın şu an bu yarışta olması çok değerli. Diğer yandan da başka takımların kazanmasını beklemek çok güzel bir şey değil. Ana hedefimiz beşinci olmak. Yarışımıza devam ediyoruz. İplerin bizim elimizde olması lazım. İnşallah seneye bu durumda olmayız." diye konuştu.

ÖNERİLEN VİDEO

Güney Kıbrıs'ta İsrail sermayeli kapalı gettolar

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.