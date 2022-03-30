Nuri Şahin, Antalyaspor'un stadını dolu görmek istiyor

Antalyaspor Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Antalyaspor Kulübü Derneği Başkanı Emin Hesapçıoğlu, Antalyaspor Vakfı Başkanı Nafiz Tanır ve Antalyaspor AŞ Başkanı Aziz Çetin ile futbol sorumlusu Nuri Şahin, Konyaaltı Sanayici ve İş İnsanları Derneğinin (KONYSİAD) mart ayı toplantısına katıldı.

Kulüp başkanı Çetin, şehir takımı bilincinin tamamen yerleşmesi ile ilgili çalışma yapıldığını, sabit gelir kaynaklarının artırılarak kendi ayakları üzerinde duran, yönetilebilir mali yapısı ile bir kulüp ve her yıl zirveye oynayan bir takım oluşturmak için çalıştıklarını belirtti.

Antalyaspor Futbol Sorumlusu Şahin ise 5 yıllık sözleşme süresini burada tamamlamak istediğini kaydetti.

Antalya'yı tercih ettiği için çok mutlu olduğunu ve doğru karar verdiğini aktaran Şahin, "Stadımızı tam olarak dolu görmeden buradan ayrılmak istemiyorum. Dolu tribünler önünde başarılı olmamamız için neden yok. Bugünkü ilgi ve desteği, 8 hafta kazanamadığımızda da görürsek başarıya o zaman ulaşabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Antalyaspor Kulübü Derneği Başkanı Hesapçıoğlu da amatör branşlara büyük önem verdiklerini, gelir getirici projelerin hayata geçirilmesi için çaba gösterdiklerini anlattı.

Antalyaspor Vakfı Başkanı Tanır da Antalyaspor'un güçlü bir kulüp olduğunu, kurumsal yapısı ve uyumlu çalışması ile daha güçlü bir marka olmak için çalışma gösterdiklerini aktardı.

Toplantı, soru-cevap kısmından sonra plaket töreniyle sona erdi.