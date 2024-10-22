İSTANBUL 18°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Ekim 2024 Salı / 19 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,2175
  • EURO
    37,0844
  • ALTIN
    2992.76
  • BIST100
    8654.39
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Nuri Şahin, Bernabeu'da neden antrenman yapmadıklarını açıkladı
Spor

Nuri Şahin, Bernabeu'da neden antrenman yapmadıklarını açıkladı

Borussia Dortmund Teknik Direktörü Nuri Şahin, Real Madrid maçı öncesi Santiago Bernabeu'da neden antrenman yapmadıklarını açıkladı.

22 Ekim 2024 Salı 01:13 - Güncelleme:
Nuri Şahin, Bernabeu'da neden antrenman yapmadıklarını açıkladı
ABONE OL

Borussia Dortmund Teknik Direktörü Nuri Şahin, Santiago Bernabeu'da antrenman yapmamalarının sebebini açıkladı.

"NEDEN SANTİAGO BERNABEU'DA ANTRENMAN YAPMADINIZ?"

Nuri Şahin yaptığı açıklamada, "Real Madrid'in bizim taktiğimizi izleyebileceği, casusluk olmasın diye idman yapmadığımız haberlerini okudum ama bununla hiç alakası yok. Tüm takım Almanya'da çok iyi idman yaptı. Uçakla 2 saat seyahat edeceğiz, bu yolculuktan sonra antrenman yapmak mantıklı olmazdı. Tek sebebi bu." ifadelerini kullandı.

ARDA GÜLER CEVABI

Arda Güler'le ilgili konuşan genç teknik adam, "Arda Güler çok iyi gidiyor. Özellikle milli takımda kritik gollere imza attı. O benim kardeşim gibi. Sürekli konuşuyoruz. Umarım iyi bir geleceği olur." diye konuştu.

MBAPPE & VINICIUS AÇIKLAMASI

"Vinicius ve Mbappe'ye özel önlem aldınız mı?" sorusuna ise Nuri Şahin, "Sadece bu iki oyuncuya değil hepsine önlem aldık. Real Madrid'in bütün oyuncularını durdurmaya çalışacağız. Kendi oyunumuzu oynamak istiyoruz." şeklinde cevap verdi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.