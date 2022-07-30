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Spor

Nuri Şahin: Borussia Dortmund'a karşı Galatasaray maçının provasını yaptık

Antalyaspor Teknik Direktörü Nuri Şahin, Borussia Dortmund ile 1-1 berabere kaldıkları hazırlık maçı sonrası Süper Lig'in ilk haftasında oynayacakları Galatasaray karşılaşmasıyla ilgili açıklamalardan bulundu.

DHA30 Temmuz 2022 Cumartesi 22:18 - Güncelleme:
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Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, Almanya'da gerçekleştirdiği yeni sezon öncesi kamp çalışmalarını Borussia Dortmund ile oynadığı hazırlık maçıyla tamamladı. 1-1 biten karşılaşmanın ardından Akdeniz ekibinin teknik direktörü Nuri Şahin, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İyi bir kamp dönemi geçirdiklerini ifade eden Nuri Şahin, "Skorlar çok iyi olmasa da çok iyi bir kamp dönemi yaşadık. Sezona hazır hale geldiğimizi düşünüyorum. Bizi burada destekleyen taraftarlarımıza, vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Dortmund ile maçımız gayet güzel geçti" diye konuştu.

"GALATASARAY MAÇINA HAZIRIZ"

Süper Lig'in ilk haftasında 7 Temmuz Pazar günü iç sahada oynayacakları Galatasaray maçını da değerlendiren Nuri Şahin, "Bu maçta Galatasaray'a karşı oynayacağımız oyunun hazırlığını yaptık. Her şey güzel geçti. Galatasaray ile oynayacağımız karşılaşmaya da hazırız" ifadelerini kullandı.

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