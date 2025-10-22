İSTANBUL 21°C / 16°C
22 Ekim 2025 Çarşamba
Nuri Şahin: Bugün pozitif anlamda bazı şeyleri gördüm

Başakşehir'de teknik direktör Nuri Şahin, Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Çaykur Rizespor deplasmanında aldıkları beraberliği yorumladı.

AA22 Ekim 2025 Çarşamba 23:30 - Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasından ertelenen maçta Çaykur Rizespor ile 0-0 berabere kalan RAMS Başakşehir'de teknik direktör Nuri Şahin, beraberliğe sevinmediklerini söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Şahin, skorun kendileri için üzücü olduğunu belirtti.

Oyun anlamında daha iyiye gittiklerini ifade eden Şahin, "Maçı kazanmaya daha yakın olan taraf olduğumuzu düşünüyorum. Böyle durumları daha önce de yaşamış bir futbolcu ve teknik direktör olarak devam edeceğiz." dedi.

Nuri Şahin, takımda bir şeyleri inşa etmeye çalıştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bir gün o toplar da girecek. Az pozisyon verdik. Oyun anlamında bir şeylerin iyi gittiğini gördüm. Beraberliğe sevinecek bir teknik direktör değilim. Ama bunun üzerine daha iyi günlerin bizi beklediğini ve iyi şeyleri inşa ettiğimizi bugün biraz gördüm diyebilirim. Galatasaray gibi zor bir maçtan çıktık, yine zor bir deplasmana geldik, yine bir deplasmana gideceğiz. Dediğim gibi bir şeyler inşa etmeye çalışıyoruz. Bugün pozitif anlamda bazı şeyleri gördüm. İnşallah toplar da gelecek. Çaykur Rizespor'a ve İlhan hocaya başarılar diliyorum."

